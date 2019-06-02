Китай пригрозил использовать силу в отношении Тайваня

Пекин не отказывается от возможности применить силу в ситуации вокруг Тайваня, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Он заверил, что Пекин «стремится к процессу мирного воссоединения», но «обещает отказаться от применения силы». Министр посоветовал не недооценивать «решимость и волю» Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он назвал события 1989 года на площади Тяньаньмэнь «инцидентом, связанным с политической турбулентностью», передает ТАСС.

При этом власти, по его словам, «предприняли все меры для ее предотвращения». Министр подчеркнул, что «это было правильное решение, позволившее Китаю сохранить политическую стабильность и процветание государства».