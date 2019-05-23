Эсминец ВМС США пересек Тайваньский пролив

Эсминец ВМС США «Пребл» (Preble) типа «Арли Берк» и танкер «Уолтер С. Диль» (Walter S. Diehl) пересекли Тайваньский пролив, продемонстрировав приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, говорится в заявлении представителя Седьмого флота ВМС США Клэя Досса.

Reuters отмечает, что этот шаг может усилить напряженность между США и Китаем, с другой стороны, он может рассматриваться Тайванем как знак поддержки Белого дома, передает ТАСС.

Напомним, в конце апреля Тайваньский пролив пересекли эсминцы ВМС США «Уильям Лоренс» и «Стетем», а месяцем ранее тем же курсом прошли эсминец ВМС США «Кертис Уилбур» и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф».

Отметим, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».