Эсминцы ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США «Уильям Лоренс» (USS William P. Lawrence) и «Стетем» (USS Stethem) типа «Арли Берк» прошли через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая и остров Тайвань, сообщает Reuters.

По данным Reuters, эсминцы были идентифицированы как «Уильям Лоренс» (USS William P. Lawrence) и «Стетем» (USS Stethem), передает ТАСС.

По этому поводу в Тихоокеанском флоте ВМС США заявили, что переход кораблей «демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Reuters считает, что этот шаг может усилить напряженность в отношениях США и Китая, с другой стороны, он может рассматриваться Тайванем как знак поддержки Белого дома.

Напомним, в конце марта Тайваньский пролив пересекли эсминец ВМС США «Кертис Уилбур» и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф».

Отметим, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».