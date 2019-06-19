В РПЦ отреагировали на сообщения о запрете ставить в храме принесенные с собой свечи

Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка заявил, что описанного в СМИ инцидента, когда женщине якобы не дали поставить свою свечу в церкви, не было. По его словам, в храме двое молодых людей пытались устроить провокацию.

«Это неправда. Не было там никакой женщины. Я разговаривал с отцом Александром – настоятелем пермского храма во имя святого апостола Андрея Первозванного. Два молодых человека пришли с целью устроить провокацию, сделали все, как подобает, специально подняли весь шум», – цитирует секретаря РИА «Новости».

В чем именно состояла провокация, представитель епархии не уточнил.

Он отметил, что средства от продажи свечи – «малая жертва богу на содержание храма».

«Церковь живет на пожертвования. Приносить свечи, тем более парафиновые, которые мы не используем из-за того, что мы бережем храм, потому что стены коптятся, смысла нет. Конечно, люди это делают, но это не поощряется», – добавил Литовка.

Представитель епархии отметил, что каждый «благочестивый церковный человек понимает, что часть своих доходов должен отдать богу».

«Раньше это была десятая часть – десятина, а сейчас каждый по мере возможностей отдает, в том числе в виде свечи, пожертвований или заказа молитвы», – заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Перми не смогла воспользоваться своей собственной свечкой в храме. В Пермской епархии тогда заявили, что в запрете на чужие свечи нет ничего предосудительного.