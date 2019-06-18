В Перми прихожанке церкви запретили зажечь свою свечку

Жительнице Перми не дали воспользоваться своей свечкой в церкви, пишут СМИ.

«Стоит сегодня бабулька и зорко, как коршун, наблюдает, какую свечу я поставила, и началось: «Нельзя, батюшка не разрешает, не у нас купили, да все равно вам не поможет, да все равно не будет вам благословения за свечу и на свечу, да ничего хорошего не получится, да мы ремонт делаем, вот положите тысячу сначала на ремонт – потом ставьте, сейчас батюшку позову», – рассказала горожанка в соцсетях, передает Ura.ru.

Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка заявил, что в запрете на чужие свечи нет ничего предосудительного.

«Неправильно покупать, к примеру, свечи пачками на православных ярмарках, а потом сжигать их в приходах Перми или другого города. Покупая свечку, прихожанин жертвует на то, чтобы церковь существовала. Типовые здания храмов достаточно энергоемкие, это высокие потолки, отопление, зарплата сотрудников. Почему-то все думают, что церковь – это что-то бесплатное», – приводит его слова издание.

Литовка добавил, что среди его знакомых есть те, кто приходит в церковь со своими свечами, но жертвует деньги. Представитель РПЦ уточнил, что «простое сжигание свечей не приносит никакой пользы» для церкви и для верующего.