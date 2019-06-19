Польша пригрозила обратиться в суд по поводу компенсаций за «грязную» нефть

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о намерении Польши обратиться в суд для решения вопроса о компенсации за загрязненную нефть, которая поступила в страну по нефтепроводу «Дружба».

«Последствия (поступления в польскую нефтетранспортную систему загрязненной нефти) будут еще продолжаться, и в частности, будут продолжаться разговоры об объеме компенсаций», – цитирует Наимского РИА «Новости».

Он уточнил, что проблема была решена на техническом уровне, но не на торговом, добавив, что «либо будет мирное решение, либо дело закончится в суде».

Петр Наимский сообщил, что спор по поводу объема загрязненной нефти продолжается, причем Польша настаивает на объеме в миллион тонн.

«Россияне утверждают, что меньше, потому что поляки начали смешивать загрязненное сырье с чистым», – пояснил он, уточнив, что так они хотели сделать возможной переработку.

Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что во время перерыва доставки нефти по трубопроводу «Дружба» Польша была вынуждена потратить 1,1 млн тонн сырья из стратегических запасов. Также польская нефтеперерабатывающая компания Orlen потребовала два вида компенсаций.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. Польша также остановила поставки нефти по «Дружбе», они были возобновлены 9 июня.