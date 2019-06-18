Польша сообщила о трате стратегических запасов нефти из-за ситуации с «Дружбой»

Во время перерыва доставки нефти по трубопроводу «Дружба» Польша была вынуждена потратить 1,1 млн тонн сырья из стратегических запасов, сообщили в министерстве энергетики страны.

В министерстве энергетики Польши в ответ на соответствующий депутатский запрос сообщили, что «в целях обеспечения непрерывности переработки нефти» глава ведомства «принял три решения, позволяющие отпуск стратегических запасов нефти в общей сложности на 1,1 миллиона тонн», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство РАР.

Ранее крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen после загрязнения нефти в «Дружбе» захотела получить от российских поставщиков компенсации за невыполнение положений соглашения и ущерб.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостанавливала прием сырья.

Польша также останавливала поставки нефти по «Дружбе»; они были возобновлены 9 июня.