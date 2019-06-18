Польская компания захотела два вида компенсаций из-за «грязной» нефти из России

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen после загрязнения нефти в «Дружбе» хочет получить от российских поставщиков компенсации за невыполнение положений соглашения и ущерб.

Председатель правления концерна Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что компания уже известила поставщиков о компенсациях на основании положений договоров, однако подсчет потерь продолжается, передает ТАСС.

«Часть той нефти была переработана, нам приходилось ее смешивать, используя стратегические запасы. Мы понесли определенный ущерб, в том числе связанный с работой нефтеперерабатывающего завода. Все это оценивается, и когда [этот процесс] завершится, мы обратимся к поставщикам по поводу компенсаций, потому что они признали за нами это право», – сказал Обайтек.

Ранее оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами направил в Россию концерн «Белнефтехим».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. Польша также остановила поставки нефти по «Дружбе», они были возобновлены 9 июня.