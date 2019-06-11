«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»

Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.

«Свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь по всем аспектам деятельности организаций и госбюджета концерн «Белнефтехим» направил в Министерство энергетики Российской Федерации 31 мая», – говорится в сообщении на сайте концерна.

Там же отмечается, что российская сторона также вырабатывает свои подходы к рассмотрению данных вопросов.

«Претензионную работу с конкретными поставщиками нефти в рамках договоров, период действия которых завершился, ведут и белорусские НПЗ. В связи с тем, что ситуация окончательно еще не завершена, в настоящее время назвать точную сумму ущерба не представляется возможным», – добавили в «Белнефтехиме».

В то же время в компании отметили, что объем загрязненной нефти, находящейся на территории Белоруссии, составляет около 760 тыс. тонн из первоначальных 1,3 млн тонн.

В свою очередь вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов заявил, что компания не корректирует планы по транспорту нефти из-за ситуации с «Дружбой».

«Данные за январь-май 2019 года: было транспортировано 198 миллионов тонн нефти. По сравнению с 195,7 млн тонн в январе-мае 2018 года. За аналогичный период отгрузка в портах увеличилась на 6,5 млн тонн. На сегодняшний день мы не вносим никаких корректировок в планы на 2019 год в связи с неполной загрузкой», – сказал Шарипов.

Он также добавил, что будет небольшая корректировка на объем. «Но это только в отношении нефти, которая будет реверсом возмещена из Белоруссии в Россию», – уточнил Шарипов, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам вице-президента компании, «Транснефть» до середины июля примет решение, что делать с откачанной из «Дружбы» загрязненной нефтью.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. 11 июня еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест. Следствие полагает, что с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых совершили «многократные хищения нефти на сумму не менее одного миллиона рублей».