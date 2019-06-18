Польша предъявила претензии Франции из-за потопленного Маринеско лайнера

Военные Франции совершили незаконное погружение к останкам лайнера «Вильгельм Густлофф», затопленного в начале 1945 года советской подлодкой С-13 под командованием Александра Маринеско, об этом заявила представитель Морского управления в польской Гдыне Магдалена Кежковская.

Останки «Вильгельма Густлоффа» расположены в польской исключительной экономической зоне, в 22 морских милях от города Лебы, на глубине 45 метров. Местонахождение останков лайнера признано польским правительством братской могилой, подводные погружения в этом месте запрещены.

«Пятого июня самолет Морского управления в Гдыне, проводя обычный облет польских морских территорий, сообщил, что над обломками «Вильгельма Густлоффа» проводится погружение с французского военного корабля», – цитирует Кежковскую РИА «Новости».

По ее словам, ведомство не разрешало проводить погружения в этом районе. Об этой ситуации было доложено в морской отдел и Центр морских операций ВМФ.

Отмечается, что французское судно FS PEGASE на момент инцидента было за пределами территориальных вод Польши и должно было встретиться с другим судном для следования в район морских учений.

Польские власти не верят в то, что французские моряки не знали, где они погружаются, поскольку оно описано на картах.

На борту круизного лайнера «Вильгельм Густлофф» находились порядка 100 экипажей подлодок, которые были готовы продолжать войну на море. Количество погибших, по разным оценкам, составляет от 5 до 10 тыс. человек.