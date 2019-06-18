СПЧ попросил верховного комиссара ООН взять под контроль дело россиянки Осиповой

Совет по правам человека при президенте России направил верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо с просьбой взять под контроль ситуацию с осужденной в США россиянкой Богданой Осиповой.

«Прошу вас, уважаемая госпожа верховный комиссар, обратить внимание органов правосудия США на условия содержания Богданы Осиповой, состояние ее здоровья. С учетом того, что ее защита намерена обжаловать приговор, Совет надеется на объективное рассмотрение судом данного дела с учетом соблюдения законных прав несовершеннолетних детей, разлученных с матерью», – говорится в письме, передает РИА «Новости».

Суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тыс. долларов судебных издержек. Между тем, Россия подчеркивает, что речь шла не о вымогательстве, а о требовании алиментов.

Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.

Бывший муж Осиповой Брайан Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили, что Мобли предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.