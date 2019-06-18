Страны Юго-Восточной Азии заинтересовались самолетами Бе-200

Страны Юго-Восточной Азии могут стать заказчиками российского самолета Бе-200, заявил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Грудинин сообщил в кулуарах авиасалона в Ле Бурже, что «с рядом стран Юго-Восточной Азии переговоры по этому самолету находятся на заключительной стадии», передает РИА «Новости».

Так, например, Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок.

По словам Грудинина, 18 июня на авиасалоне в Ле Бурже должно состояться соответствующее подписание документов с Индией.

«Мы с Индией работаем с несколькими заказчиками, но сейчас, по-моему, у нас складывается очень интересная динамика по движению вперед», – сказал он.

Гендиректор «Ила» отметил, что переговоры по Бе-200 с Индией все же остаются «сложной темой», так как «никто регулярные перевозки гидросамолетами не производил», и здесь «много юридических аспектов».

Также Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, и количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи.

Например, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») в сентябре 2018 года подписал контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили.

«Мы сегодня подписали с чилийцами на плюс два самолета. У нас был контракт на пять самолетов, сейчас мы по их просьбе добавили ещё два самолета», – сказал Грудинин.

Он рассказал также, что ремоторизацию Бе-200 с украинских на российско-французские двигатели отложили, данный момент поставляются самолеты «с двигателями 436 (украинский Д-436ТП)».

«Мы работаем с ОДК в этом направлении (по отказу от украинских двигателей), работа продолжается», – добавил он.

Отмечается, что ранее Генпрокуратура запретила Минпромторгу заменить у Бе-200 двигатели украинского производства на моторы с комплектующими из стран НАТО.

Бе-200 – это российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК им. Г.М. Бериева и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе.

Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, а также санитарных и грузовых перевозок. Он обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду.

В апреле стало известно, что Бе-200 оснастят российскими двигателями ПД-10 вместо Д-436ТП украинского производства.

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