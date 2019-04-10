Производитель самолетов Бе-200 подтвердил отказ от замены украинских двигателей

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева не будет проводить замену украинских двигателей Д-436 на российско-французские SaM146 на самолетах-амфибиях Бе-200.

«Остановили (проект по ремоторизации). Летаем на тех двигателях, которые были», – сказал представитель предприятия ТАСС.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что ведомство запретило заменить украинские двигатели на Бе-200 на двигатели SaM146.

Напомним, самолет-амфибия Бе-200 предназначен для тушения пожаров, он может брать на борт до 12 тонн воды. Также есть его транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.