На самолеты-амфибии Бе-200 поставят российские двигатели вместо украинских

Самолеты-амфибии Бе-200 оснастят российскими двигателями ПД-10 вместо Д-436ТП украинского производства.

Такие изменения связаны с рисками замены двигателя с комплектующими из стран НАТО. Это ставит под угрозу выполнение гособоронзаказа, по которому Минобороны и МЧС рассчитывают получить до 20 новых машин, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что российские двигатели ПД-10 еще предстоит разработать. По словам источников в оборонной промышленности, вместо украинских двигателей возможна установка ПД-10 от «ОДК-Пермские моторы». Из-за разрыва сотрудничества украинской и российской сторон, на переходный период планировалось использовать двигатели российско-французского производства SaM146, пока Россия не подготовит аналог.

Ранее производитель самолетов Бе-200 подтвердил отказ от замены украинских двигателей в пользу российско-французских SaM146.

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что ведомство запретило заменить украинские двигатели на Бе-200 на двигатели SaM146.

Напомним, самолет-амфибия Бе-200 предназначен для тушения пожаров, оказания экстренной помощи, спасения на воде. Он может брать на борт до 12 тонн воды. Также есть его транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.