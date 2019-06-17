Астраханский школьник получил на ЕГЭ ноль баллов из-за ручки

Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике Артема Ярового из астраханской гимназии №3, так как работа старшеклассника не прошла скан из-за гелевой ручки.

Директор гимназии Нина Меланьина рассказала, что подросток купил в разделе товаров для ЕГЭ в магазине самую обычную черную гелевую ручку, сообщают «Вести».

«Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан», – пояснила Меланьина, подчеркнув, что сканер работал, а ручка была нормальной.

При этом все остальные работы сканер распознал. Яровому предложили два выхода из сложившейся ситуации: при желании он может переписать работу, в другом случае будут искать и проверять его первый бланк. Директор гимназии отметила, что учебное заведение на его стороне и интересы школьника ущемлять не планируют, пишет «360».

В то же время сам гимназист рассказал в интервью изданию «Мел», что он может пересдать ЕГЭ по математике 24 июня лишь в том случае, если будет сдан русский язык. Однако школьник выразил большие сомнения относительно получения результатов по русскому языку, так как писал экзамен той же ручкой.

«В таком случае мне разрешат пересдать только в сентябре. Но в это время мне уже придется уйти в армию, хотя я туда изначально не собирался», – рассказал Яровой.

Отмечается, что неравнодушные россияне создали петицию, в которой просят перепроверить работу школьника.