США разрешили участвовать в оборонных проектах ЕС под руководством Брюсселя

Брюссель даст Соединенным Штатам возможность участвовать в военно-промышленных проектах Евросоюза лишь под руководством ЕС, следует из итогового заявления Совета ЕС на уровне глав МИД по обороне и безопасности.

«Совет ЕС признает, что третьи (не входящие в ЕС) страны могут обеспечивать существенную добавленную стоимость при участии в проектах программы Постоянного структурированного партнерства по безопасности и обороне (PESCO), но лишь при соблюдении принципа автономии Евросоюза и его стран-членов в процессе принятия решений», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Совет ЕС также обязался активизировать процесс создания Европейского оборонного фонда, направленного на повышение конкурентоспособности европейской оборонной промышленности и эффективности развития военных технологий. На эти цели планируется выделить специальные ассигнования в семилетнем плане бюджета ЕС на 2021-2027 годы, согласование которого уже активно ведется в Совете ЕС.

Евросоюз подтвердил свое стремление к развитию сотрудничества с НАТО в рамках взаимодополнения возможностей друг друга и к расширению взаимодействия внутри ЕС для противодействия гибридным угрозам.

В начале июня США пригрозили оставить Евросоюз без американской военной поддержки в условиях «российской угрозы», если Брюссель не допустит Вашингтон к своим военным заказам.

Перед этим заместитель госсекретаря США Эллен Лорд направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини письмо, в котором предупредила Евросоюз об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.

Тем временем американские СМИ со ссылкой на Международный институт стратегических исследований сообщили, что Европа не сможет противостоять России в военном конфликте в случае выхода США из Североатлантического альянса.

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