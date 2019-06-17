Новый глава Казахстана объяснил важность отношений с Россией

Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Euronews.

Токаев подчеркнул, что Россия является большим государством, постоянным членом Совбеза ООН. «Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной», – приводит его слова ТАСС.

Глава республики напомнил, что две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире.

Он рассказал, что в Москве у него прошли «очень хорошие переговоры, содержательные переговоры».

«Каких-либо, как вы сказали, требований в отношении гарантий и так далее, естественно, со стороны президента России не прозвучало, поскольку есть общее понимание необходимости наращивания этого сотрудничества», – подчеркнул Токаев в ответ на вопрос о том, просил ли его президент Владимир Путин дать какие-то гарантии, обязательства.

12 июня Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.