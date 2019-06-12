Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.

Церемония прошла во Дворце независимости в Нур-Султане, передает РИА «Новости».

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан», – сказал он в ходе торжественной церемонии.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Победу на них с результатом в 70,96% голосов избирателей одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

В день выборов президента в Казахстане задержали 500 протестующих.