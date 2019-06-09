В день выборов президента в Казахстане задержали 500 протестующих

В Нур-Султане и Алма-Ате в воскресенье задержали около 500 человек, принимавших участие в несанкционированных митингах, сообщил первый замминистра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

По его словам, на улицах двух городов попытались дестабилизировать обстановку. Так, в Нур-Султане пресекли попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи, передает «Интерфакс».

Кожаев добавил, что полицейские действовали в строгом соответствии с законом.

Ранее в воскресенье сообщалось о 100 задержанных.

В воскресенье в Казахстане проходят президентские выборы, на пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.