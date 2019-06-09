Токаев и Назарбаев проголосовали на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его предшественник на этом посту Нурсултан Назарбаев проголосовали на внеочередных выборах главы государства.

И Токаев, и Назарбаев голосовали в Нур-Султане. Токаев пришел на избирательный участок в здании государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Назарбаев проголосовал на избирательном участке во Дворце школьников, передают РИА «Новости» и ТАСС.