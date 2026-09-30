  • Новость часаГубернатор ввел режим повышенной готовности в Забайкалье из-за животных
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    Действия Киева превратили его в прифронтовой город
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для мира
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой
    Премьер Чехии заявил о готовности отправить две бригады в Прибалтику
    Туск предупредил Польшу о «тяжелых неделях и месяцах» из-за ситуации у границы
    Британским госслужащим посоветовали не благодарить ИИ ради экономии энергии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    14 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    30 сентября 2026, 04:58 • Новости дня

    Следователи обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» останки тел погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Восточного МСУТ СК России, которые ведут дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта), обнаружили на сгоревшем рыболовецком судне «Триумф» останки тел.

    «Сегодня следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», – сказано в Max-канале ведомства.

    Там добавили, что следствие рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации судна.

    Напомним, возгорание на судне «Триумф» произошло вечером 25 сентября к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 членов экипажа, 25 из которых удалось эвакуировать. В Камчатской краевой больнице уточнили, что двое спасенных рыбаков получили тяжелые ожоги и отравление угарным газом, они остаются в реанимации.

    Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, После пожара на камчатском судне без вести пропали трое студентов. Также сообщалось, что в числе пропавших без вести моряков оказались двое курсантов морских учебных заведений.

    Спасатели начали буксировку горящего траулера в порт Петропавловска-Камчатского, вертолетные поиски рыбаков результатов не дали.

    29 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Амурской области во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95, в результате погибли шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

    Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

    В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

    В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер

    Бразильцы раскупают «Смерть Ивана Ильича» Толстого по совету футболиста Скарпы

    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер
    @ Anderson Lira/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии благодаря видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы.

    Повесть классика русской литературы Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала хитом продаж в бразильском Amazon после публикации видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы. Поисковые запросы о произведении в Google также выросли в несколько раз, передает РИА «Новости».

    Десятиминутный ролик с разбором книги за несколько недель набрал 700 тыс. просмотров на YouTube-канале спортсмена. А сейчас за блогом следят 278 тыс. подписчиков.

    Густаво Скарпа начал делиться мнением о прочитанных книгах около месяца назад. Ранее он уже публиковал видеорецензии на рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

    Полузащитнику 32 года, он защищает цвета клуба «Атлетико Минейро» с 2024 года, а до этого выступал за английский «Ноттингем Форест», греческий «Олимпиакос» и команды Бразилии. В 2017 году провел один матч за сборную страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на базе Федерального университета Рио-де-Жанейро начал работу центр изучения русской культуры.

    Ранее произведения Льва Толстого вошли в число самых скачиваемых книг среди пассажиров московского метро. А американский экономист Джеффри Сакс назвал этого русского писателя героем для всего человечества.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин удостоил народную артистку РСФСР Аллу Демидову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Демидову Аллу Сергеевну», – говорится в документе.

    Помимо подписания указа, президент направил поздравительную телеграмму в честь юбилея, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая Алла Сергеевна! Примите мои поздравления с юбилеем… Вас отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и, конечно, преданность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что выдающиеся качества позволили актрисе добиться профессионального признания, уважения коллег и искренней любви публики. Он также назвал именинницу человеком безграничного таланта, посвятившим жизнь служению культуре, и отметил успехи в режиссуре и литературе.

    Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает во вторник 90-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» режиссеру Алле Суриковой.

    В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    29 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вошла в десятку мировых лидеров по объему выпитого кофе, при этом абсолютное первенство досталось жителям США и Бразилии, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

    По итогам завершившегося кофейного года Россия заняла десятую строчку в мировом рейтинге потребителей этого напитка, передает РИА «Новости». Жители страны выпили 4,37 млн мешков кофе, что на 1,7% меньше показателей 2020 года. В среднем на одного россиянина приходится 1,8 кг кофе в год.

    Абсолютными лидерами рейтинга стали США и Бразилия, потребившие 24,6 млн и 23,5 млн мешков соответственно. В пятерку также вошли Германия, Япония и Индонезия. Всего в мире за прошедший год выпили 180,6 млн мешков кофе, каждый из которых весит 60 кг.

    Наибольший рост потребления с 2020 года зафиксирован в Китае – на 13,8%. При этом больше всего кофе на душу населения пьют в Люксембурге, где на одного жителя приходится 19,85 кг в год. В лидерах по этому показателю также оказались Мальдивы, Финляндия, Андорра и Норвегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российский бизнес нарастил закупки кофейных зерен из Нидерландов почти на 40%.

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж.

    При этом весной страна более чем вдвое сократила импорт бразильского кофе.

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    29 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    Пропавших в крымской Красной пещере туристов нашли живыми

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели нашли четырех пропавших в крымской Красной пещере путешественников, их состояние удовлетворительное, их выводят наружу, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «Спасатели обнаружили четырех туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Ранее во вторник стало известно, что в районе Красной пещеры пропала группа туристов, после чего началась спасательная операция, в ходе которой в пещере был обнаружен обвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили  трое мужчин и женщина. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей

    АТОР: Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей

    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость оформления испанской визы для россиян увеличилась до 8,8 тыс. рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Дополнительно необходимо оплатить сервисный сбор визового центра в размере 1,4 тыс. рублей, передает ТАСС. «Испанский визовый центр обновил тарифы для заявителей в России. Визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, он повысился примерно на 1,5 тыс. рублей из-за изменения курса евро к рублю. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1444 рубля», – сообщили в АТОР.

    Запись на подачу документов в Москве на первую половину октября откроется в ближайшее время. Представители АТОР отметили, что получение визы занимает около четырех-пяти недель, поэтому оформить документы до Нового года вполне возможно.

    Подавать заявление разрешается не ранее чем за шесть месяцев до поездки и минимум за 15 рабочих дней. Из-за высокого спроса срок рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании может увеличиться до 45 дней и более.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, время ожидания рассмотрения документов россиян на въезд в Испанию выросло до 45 дней.

    Страны Евросоюза ужесточили требования к заявителям на получение шенгенских виз.

    Еврокомиссия исключила из доклада о состоянии Шенгенской зоны статистику по выданным гражданам России разрешениям.

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    30 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    В Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В сложнейших условиях подземелья, при полной темноте и высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил поисково-спасательную операцию, передав четырех спасенных туристов медикам.

    Преодолевая завалы и сложные участки, спасатели продвигались вперед и вели поиски четырех туристов (трое мужчин и одна женщина), которые были найдены в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии и успешно эвакуированы на поверхность, рассказали в Max-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

    Спасатели также рассказали, что спелеологи-любители заблудились в крымских горах из-за невозможности отыскать нужный проход между пещерами. Они отправились по маршруту между Голубиной и Красной пещерами и заблудились, передает РИА «Новости».

    «Они не нашли прохода из Голубиной в Красную пещеру и развернулись обратно, а там их встретили спасатели», – рассказали в пресс-службе МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника пропавших в Крыму в Красных пещерах туристов нашли живыми. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

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    29 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о готовности отправить две бригады в Прибалтику

    Премьер Чехии Бабиш заявил о готовности послать две бригады в Прибалтику

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика готова направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае их вооруженного конфликта с Россией.

    Чехия готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения со стороны России. Премьер-министр Андрей Бабиш по итогам разговора с президентом Петром Павелом пояснил, что республика намерена действовать активно и выполнить обязательства по пятой статье Североатлантического договора. Глава кабмина добавил, что более подробные данные от спецслужб скрыты под грифом секретности, передает ТАСС.

    Во вторник посольство России в Бельгии предупредило НАТО об опасности безответственного курса в отношении Калининградской области, который повышает риск прямого вооруженного столкновения. Дипломаты указали, что альянс ведет масштабную кампанию для раздувания мифа о российской угрозе и распространяет ложные данные о якобы планах Москвы атаковать Прибалтику до 2029 года.

    В дипмиссии подчеркнули отсутствие у Москвы мотивов для боевых действий против прибалтийских стран, однако напомнили о готовности использовать все средства для защиты российской территории. Президент Владимир Путин ранее называл заявления о подготовке нападения на Европу провокацией и дезинформацией, направленной на обман собственного населения.

    Ранее в Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины.

    Президент Чехии Петр Павел потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике.

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    29 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Движение поездов в Брянской области восстановили после атак ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение поездов на участках Ржаница – Тросна жуковского направления и Злынка – Унеча унечского направления в Брянской области восстановили после атак ВСУ, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

    «Движение поездов на участках Ржаница – Тросна жуковского направления и Злынка – Унеча унечского направления возобновлено в полном объеме. Рейсы компенсационных автобусов отменены», – говорится в сообщении МЖД в Max.

    Пассажиры могут планировать поездки по привычному расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об остановке движения поездов на перегоне Тросна – Ржаница из-за атаки ВСУ.

    Накануне Московская железная дорога приостановила следование составов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково.

    Для удобства пассажиров между станциями Ржаница и Жуковка транспортники запустили компенсационные автобусы.

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    29 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил признательность президенту России Владимиру Путину за понимание мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

    Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, политик отметил важность конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы – руководители государств – выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана добавил, что Путин является наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. По словам политика, руководитель России обладает всеми необходимыми качествами для управления государством со сложной историей и четким видением стратегических целей.

    Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Ранее президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине.

    При этом казахстанский лидер категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

    До этого Касым-Жомарт Токаев назвал невозможным урегулирование крупных мировых проблем без прямого участия России.

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    30 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Губернатор ввел режим повышенной готовности в Забайкалье из-за животных

    Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за животных

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход диких животных в населенные пункты заставил правительство Забайкалья ввести в регионе режим повышенной готовности, сообщил губернатор Александр Осипов в Max-канале.

    «В Забайкалье вводим режим повышенной готовности. Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населённые пункты нашего края требует особого внимания», – написал он.

    Осипов добавил, что поручил главам округов создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, а также  пресекать бесконтрольный выпас скота.

    В школах Забайкальского края намерены провести дополнительные инструктажи, а для детей определить безопасные маршруты.

    Медиков призвали быть готовыми оказать помощь, включая санитарную авиацию.

    «Земляки, будьте предельно внимательны и осторожны. При обнаружении дикого животного в черте населённого пункта немедленно сообщайте в экстренные службы. Не пытайтесь приближаться к хищнику или подкармливать его», – призвал губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Охотоведы застрелили четырех медведей в Забайкалье. Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

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    29 сентября 2026, 15:46 • Новости дня
    Сенатор Волошин назвал сумму репараций от Украины для восстановления ДНР

    Сенатор Волошин: Киеву придется выделить 1 трлн рублей для восстановления ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для восстановления Донецкой народной республики после вооруженной агрессии Киеву придется выплатить репарации в размере более 1 трлн рублей, сообщил сенатор России от ДНР Александр Волошин.

    Волошин заявил о необходимости возмещения ущерба, нанесенного региону, передает ТАСС. Парламентарий оценил размер выплат более чем в 1 трлн рублей.

    «Для Донбасса безопасность – это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее. Репарации – вопрос более чем уместен. В оценке их размера я ориентируюсь на оценку Следственного комитета РФ – более 1 трлн рублей. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс», – сказал Волошин.

    Политик подчеркнул, что после прекращения огня потребуется масштабная работа. Необходимо провести разминирование территорий и восстановить коммунальную инфраструктуру.

    Также предстоит вернуть эвакуированных жителей, отстроить жилье и наладить систему медицинской помощи. Волошин отметил, что мир должен стать по-настоящему прочным и справедливым, а не просто передышкой перед новым конфликтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сенатор Александр Волошин потребовал возложить финансовое бремя за разрушения в Донбассе на иностранных спонсоров Киева.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

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    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

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