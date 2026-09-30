У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Следователи обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» останки тел погибших
Следователи Восточного МСУТ СК России, которые ведут дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта), обнаружили на сгоревшем рыболовецком судне «Триумф» останки тел.
«Сегодня следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», – сказано в Max-канале ведомства.
Там добавили, что следствие рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации судна.
Напомним, возгорание на судне «Триумф» произошло вечером 25 сентября к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 членов экипажа, 25 из которых удалось эвакуировать. В Камчатской краевой больнице уточнили, что двое спасенных рыбаков получили тяжелые ожоги и отравление угарным газом, они остаются в реанимации.
Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, После пожара на камчатском судне без вести пропали трое студентов. Также сообщалось, что в числе пропавших без вести моряков оказались двое курсантов морских учебных заведений.
Спасатели начали буксировку горящего траулера в порт Петропавловска-Камчатского, вертолетные поиски рыбаков результатов не дали.