В день выборов в Казахстане разогнали акцию протеста

В Нур-Султане и Алма-Ате по призыву запрещенной организации собрались несколько сотен человек, около 100 задержаны, сообщили в МВД Казахстана.

При этом фактов нарушения общественного порядка на избирательных участках МВД не зафиксировало, передает ТАСС.

Акция проходила у дворца «Жастар» в Нур-Султане. Полиция применила для разгона протестующих силу. В автобусы принудительно отправили несколько десятков человек.

Люди, которые вышли на акцию, скандировали лозунг «Свобода!», заявляли, что не признают легитимность выборов президента, так как на их проведение и ознакомление с программами кандидатов якобы было выделено мало времени.

В воскресенье в Казахстане проходят президентские выборы, на пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.