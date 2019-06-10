Назван победитель выборов президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы государства с 70,76% голосов, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров, озвучивая предварительные итоги голосования.

«Касым-Жомарт Токаев – 70,76% голосов», – сказал он на заседании ЦИК, передает РИА «Новости».

По данным Петрова, журналист и политический деятель Амиржан Косанов набрал 16,2% голосов, депутат нижней палаты парламента Казахстана Дания Еспаева – 5,2% голосов,

Миссия наблюдателей СНГ положительно оценивает выборы президента Казахстана, заявил глава миссии наблюдателей организации, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. «В целом мы оцениваем выборы положительно. Отдельные недостатки, которые были, носили больше технический характер», – сказал Лебедев, добавив, что эти недостатки «не могли повлиять на результаты».

В свою очередь член миссии наблюдателей СНГ, председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что жалоб от проигравших кандидатов на выборах президента Казахстана не поступало.

«Ни одной жалобы нет, которая поступила бы от проигравших кандидатов в президенты. Это и есть объективное свидетельство того, что избирательная кампания прошла законно, демократично и свободно», – сказала она.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В день выборов президента в Казахстане задержали 500 протестующих.