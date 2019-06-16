В Совбезе отреагировали на сведения о «вмешательстве» России в выборы в ЕП

Заявления о вмешательстве России в выборы в Европарламент являются полным абсурдом, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

«Ряду правых партий удалось получить достаточно значительное число дополнительных мест в Европарламенте, хотя не стоит забывать, что опросы накануне выборов прочили евроскептикам гораздо более сенсационные результаты», – сказал Венедиктов в интервью «Российской газете».

Он заметил, что в Европе нет пророссийских и антироссийских партий, а политики, которые настроены на налаживание с Россией конструктивных отношений, представлены во всех партиях.

«Точно так же нелепо наклеивать на правых и евроскептиков ярлык «друзей Москвы», как это любят делать многие западные журналисты», – добавил Венедиктов.

Он заметил, что в Европе много правых партий, особенно в Прибалтике, Польше, Скандинавии. Лидеры этих партий «известны такой оголтелой антироссийской риторикой, какую еще надо поискать».

«Поэтому утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент – полный абсурд», – подчеркнул он.

Ранее в докладе ЕК по дезинформации отмечалось, что Еврокомиссия «не выявила системной иностранной кампании по дезинформации» против выборов в Европарламент, но нашла около 1 тыс. «случаев дезинформации», источник которых якобы находился в России.

Напомним, по итогам выборов в ЕП центристы потеряли правящее большинство.