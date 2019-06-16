Госпитализирована Галина Волчек

Худрук московского театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек 15 июня была госпитализирована, это плановое обследование, сообщила руководитель литературно-драматической части «Современника» Евгения Кузнецова.

«Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института (хирургии) им. Вишневского», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что здоровью худрука театра ничего не угрожает.

В декабре 2018 года Галине Волчек, которая возглавляет «Современник» с 1989, исполнилось 85 лет. С юбилеем ее лично поздравил президент Владимир Путин.