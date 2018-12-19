Путин лично поздравил Галину Волчек с юбилеем

Президент России Владимир Путин посетил Московский театр «Современник» и поздравил с юбилеем художественного руководителя театра Галину Волчек.

Путин поздравил Волчек с юбилеем и поблагодарил за вклад в национальную и мировую культуру, сообщается на сайте Кремля.

«Замечательный проект, который вы сделали – «Современник», – это живой организм, радует миллионы любителей театра. И я очень надеюсь, что и Вы нас тоже еще порадуете, особенно в Год театра, на следующий год. Очень хотелось бы, чтобы и новые премьеры появились, и новые успехи, и новые аплодисменты», – сказал президент главе театра.

Президент посетил Московский театр «Современник», поздравил с юбилеем художественного руководителя театра Галину Волчек https://t.co/MfOXUh1Z1v pic.twitter.com/53bCqqsIBg — Президент России (@KremlinRussia) 19 декабря 2018 г.

Он вручил ей подарки и цветы и спросил, есть ли замечания по поводу ремонта в здании.

«Нет, никаких замечаний нет, потому что еще рано делать замечания. Надо переехать, надо освоить эту новую технику. Не так просто все», – ответила Волчек.

Она сказала, что очень рада видеть президента и добавила, что ждет его на новых выступлениях.

«То, что у нас собралась молодая труппа, – это моя радость и гордость невероятная. Я жду, что чуть-чуть сможете, придете посмотреть», – попросила глава театра президента.