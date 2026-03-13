Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Во Франции заявили о риске втягивания страны в конфликт на Ближнем Востоке
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил об угрозе втягивания республики в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке на фоне гибели французского военнослужащего после налета БПЛА на военную базу в Ираке.
Филиппо заявил об опасности втягивания Франции в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости». Поводом для резких заявлений стала гибель старшего сержанта Арно Фриона, который скончался после атаки беспилотника на французскую военную базу в Ираке.
В обращении на своей странице в соцсети Филиппо подчеркнул: «Наши мысли со старшим сержантом Арно Фрионом, его семьей и товарищами. Мы также думаем о наших раненых солдатах. Ястребы попытаются использовать эту трагедию, чтобы втянуть нас в эту войну».
Политик обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой отказаться от идеи создания коалиции для обеспечения безопасности судоходства в регионе, учитывая рост напряженности. Филиппо подчеркнул, что не стоит подвергать опасности французских военных, страну и ее интересы, участвуя в эскалации конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.