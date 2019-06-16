Митинг в поддержку Голунова в Москве завершился принятием резолюции

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился принятием резолюции, которая будет направлена в государственные структуры, сообщил глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

«Мы предлагаем сегодня принять резолюцию нашего митинга, и мы ее направим во все государственные структуры», – сказал Гусев, уточнив, что документ будет направлен генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в ходе митинга перечислил требования, которые войдут в резолюцию, передает ТАСС.

«Первым пунктом этой резолюции должно быть обращение к следственным органам провести самую тщательную проверку дела Ивана Голунова, проверку с прозрачными результатами. И наказать виновных. Кроме того, подготовить и предложить внести изменения в статью 228 УК РФ, проанализировать приговоры по статье 228 УК, вынесенные в последние годы в отношении журналистов, общественных деятелей и гражданских активистов, с целью выяснить правомерность действий силовиков в суде, определить вероятность использования наркотиков в этих приговорах в борьбе с гражданскими активистами», – зачитал Соловьев.

Также в документе предлагается «обратиться к Генеральной прокуратуре и Росгвардии с целью выработать регламент взаимоотношений силовых структур с журналистским сообществом, в частности, во время массовых акций, в том числе несанкционированных».

«Это очень важно, что несколько прошедших дней дали нам возможность посмотреть на себя, на нашу страну немного по-другому, с другой стороны. Мне кажется, после того, что произошло, мы живем уже в другой стране», – сказал Соловьев, передает РИА «Новости».

В воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный городскими властями митинг за права журналистов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Организаторами митинга выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова. По данным Главного управления МВД по Москве, митинг собрал около 1,6 тыс. человек.

Поводом для проведения акции стала история с задержанием Голунова, которого обвинили в распространении наркотиков и отправили под домашний арест. Однако позже глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью в совершении преступления. Колокольцев также попросил президента Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. В четверг Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

Кроме того, предложены поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Газета ВЗГЛЯД писала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.