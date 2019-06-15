Техника начала покидать стройплощадку в Шиесе

ООО «Технопарк», инвестор проекта ЭкоТехноПарк «Шиес», сообщил о своевременном, в полном соответствии с планом, завершении работ на станции Шиес. Работы выполнены в рамках первого этапа инженерной подготовки территории.

В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку. В данный момент загружены уже 15 платформ, остальные будут загружены и отправлены в ближайшую неделю, указывается на сайте ЭкоТехноПарка «Шиес».

Таким образом, на участке ОАО «РЖД» на станции Шиес полностью завершены работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью и работы по ограждению территории, которые также являются частью первого этапа.

Гендиректор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев заявил, что в организации «держат слово»: «Ранее мы обещали к 15 июня завершить подготовительные работы и свое обещание сдержали. Строительная техника уже покидает площадку экотехнопарка, в течении ближайших семи дней все платформы с техникой будут загружены и уедут. В этом все желающие скоро смогут убедиться собственными глазами благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте. Нами подготовлено все для последующих изысканий, экспертиз и общественных слушаний. Мы готовы к любым проверкам».

ООО «Технопарк» подчеркивает, что работы выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования. Компания обладает всеми необходимыми документами и согласованиями – договорами аренды, акт-допуском на производство работ, в рамках которого была произведена установка ограждения территории.

Строгое соблюдение сроков выполнения работ было необходимо для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ и эксплуатации железнодорожных составов.

Чтобы продемонстрировать законность своих действий и наладить диалог с гражданами, компания запустила программу полной информационной открытости. В ее рамках для обеспечения доступа граждан и представителей общественности к актуальной и достоверной информации о проекте создания ЭкоТехноПарка «Шиес» на территории, арендуемой у РЖД в районе станции Шиес, организован постоянный информационный центр, в котором каждый желающий может ознакомиться с подробными материалами о проекте и применяемым технологиям, а также получить пояснения у специалистов.

На официальном сайте проекта www.shies.ru организована форма обратной связи, где пользователи задают вопросы о проекте специалистам компании. Впоследствии будет организована круглосуточная онлайн-трансляция с территории станции Шиес.

Кроме того, инвестор выпустил презентационный буклет и информационную брошюру, в которых содержатся наиболее востребованные данные относительно строительства ЭкоТехноПарка. Особое внимание в данной информационной продукции уделено безопасности высокотехнологичного объекта для окружающей среды.

После разработки проектной документации в соответствии с российским законодательством пройдет процедура оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой будут организованы все необходимые общественные слушания.

На всех этапах будет инициироваться обсуждение проекта с жителями Ленского района Архангельской области. К работе по оценке проекта будут привлечены представители общественных организаций, российские и зарубежные эксперты.

После прохождения всех мероприятий будут проведены государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Государственная экспертиза всей проектной документации.

Только в случае получения положительного заключения по итогам всех этапов, компания начнет осуществлять строительные работы, непосредственно связанные с реализацией проекта ЭкоТехноПарка «Шиес».

ООО «Технопарк» напоминает, что проект реализуется при участии правительств Москвы и Архангельской области. Благодаря этому сотрудничеству в Ленском районе, в частности, будут ликвидированы несанкционированные свалки, отремонтирована коммунальная и транспортная инфраструктура, появится ряд новых социальных объектов.

Ранее стало известно, что к 15 июня работы на станции Шиес будут законсервированы. До этого сообщалось, что работы в экотехнопарке «Шиес» завершатся до 15 июня.

Напомним, президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном «Шиес» в Архангельской области.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Шиес очищают от слухов и ждут экологов.

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