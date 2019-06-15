Техника начала покидать стройплощадку в Шиесе

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15 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Молдавия встала на путь саморазрушения

По прогнозам экспертов, Майя Санду (справа) вскоре займется отстранением Игоря Додона (слева) и Зинаиды Гречаной (в центре) от политикиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новое молдавское правительство впервые за несколько дней смогло собраться на рабочее заседание. Это стало возможным после снятия блокпостов сторонниками Демпартии, чей лидер Владимир Плахотнюк бежал из страны. Какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей? Удастся ли президенту Молдавии Игорю Додону улучшить отношения с Россией? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дача, как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдёт в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
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            Техника начала покидать стройплощадку в Шиесе

            15 июня 2019, 14:33

            Текст: Наталья Ануфриева

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            ООО «Технопарк», инвестор проекта ЭкоТехноПарк «Шиес», сообщил о своевременном, в полном соответствии с планом, завершении работ на станции Шиес. Работы выполнены в рамках первого этапа инженерной подготовки территории.

            В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку. В данный момент загружены уже 15 платформ, остальные будут загружены и отправлены в ближайшую неделю, указывается на сайте ЭкоТехноПарка «Шиес».

            Таким образом, на участке ОАО «РЖД» на станции Шиес полностью завершены работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью и работы по ограждению территории, которые также являются частью первого этапа.

            Гендиректор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев заявил, что в организации «держат слово»: «Ранее мы обещали к 15 июня завершить подготовительные работы и свое обещание сдержали. Строительная техника уже покидает площадку экотехнопарка, в течении ближайших семи дней все платформы с техникой будут загружены и уедут. В этом все желающие скоро смогут убедиться собственными глазами благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте. Нами подготовлено все для последующих изысканий, экспертиз и общественных слушаний. Мы готовы к любым проверкам».

            ООО «Технопарк» подчеркивает, что работы выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования. Компания обладает всеми необходимыми документами и согласованиями – договорами аренды, акт-допуском на производство работ, в рамках которого была произведена установка ограждения территории.

            Строгое соблюдение сроков выполнения работ было необходимо для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ и эксплуатации железнодорожных составов.

            Чтобы продемонстрировать законность своих действий и наладить диалог с гражданами, компания запустила программу полной информационной открытости. В ее рамках для обеспечения доступа граждан и представителей общественности к актуальной и достоверной информации о проекте создания ЭкоТехноПарка «Шиес» на территории, арендуемой у РЖД в районе станции Шиес, организован постоянный информационный центр, в котором каждый желающий может ознакомиться с подробными материалами о проекте и применяемым технологиям, а также получить пояснения у специалистов.

            На официальном сайте проекта www.shies.ru организована форма обратной связи, где пользователи задают вопросы о проекте специалистам компании. Впоследствии будет организована круглосуточная онлайн-трансляция с территории станции Шиес.

            Кроме того, инвестор выпустил презентационный буклет и информационную брошюру, в которых содержатся наиболее востребованные данные относительно строительства ЭкоТехноПарка. Особое внимание в данной информационной продукции уделено безопасности высокотехнологичного объекта для окружающей среды.

            После разработки проектной документации в соответствии с российским законодательством пройдет процедура оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой будут организованы все необходимые общественные слушания.

            На всех этапах будет инициироваться обсуждение проекта с жителями Ленского района Архангельской области. К работе по оценке проекта будут привлечены представители общественных организаций, российские и зарубежные эксперты.

            После прохождения всех мероприятий будут проведены государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Государственная экспертиза всей проектной документации.

            Только в случае получения положительного заключения по итогам всех этапов, компания начнет осуществлять строительные работы, непосредственно связанные с реализацией проекта ЭкоТехноПарка «Шиес».

            ООО «Технопарк» напоминает, что проект реализуется при участии правительств Москвы и Архангельской области.  Благодаря этому сотрудничеству в Ленском районе, в частности, будут ликвидированы несанкционированные свалки, отремонтирована коммунальная и транспортная инфраструктура, появится ряд новых социальных объектов. 

            Ранее стало известно, что к 15 июня работы на станции Шиес будут законсервированы. До этого сообщалось, что работы в экотехнопарке «Шиес» завершатся до 15 июня.

            Напомним, президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном «Шиес» в Архангельской области.

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Шиес очищают от слухов и ждут экологов.

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