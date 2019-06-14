Завод Ford во Всеволожске прекратил производство автомобилей

Компания Ford Sollers прекратила производство автомобилей на заводе во Всеволожске Ленинградской области.

«Последние машины сделали в понедельник, конвейер стоит. На предприятии люди занимаются наведением порядка», – рассказал председатель профсоюза завода Михаил Сергеев РИА «Новости».

Он уточнил, что официально последний рабочий день – 20 июня.

«Основная масса работников уволится 24 – 26 июня», – добавил он, отметив, что большая часть сотрудников выбрали вариант добровольного увольнения с выплатой компенсаций.

Напомним, 27 марта Ford объявил о закрытии заводов в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Позже представители компании заявили, что направят на выплаты поставщикам и сотрудникам, попавшим под сокращение 200 млн долларов.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто виноват в уходе Ford из России.