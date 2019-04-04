Стали известны объемы компенсаций сотрудникам российских заводов Ford

Сотрудникам закрывающегося завода Ford во Всеволожске в Ленинградской области предложили уволиться по собственному желанию с компенсацией в размере от 5,5 до 12 месячных окладов.

«Сотрудникам, которые проработали 15 и более лет, предлагают годовой оклад, то есть 12 месячных окладов. Все, что ниже, сумма компенсации ниже. Например, тем, кто проработал около пяти лет, им предлагают компенсации пяти с половиной месячных окладов, и так далее», – рассказал председатель профсоюзной организации Михаил Сергеев РИА «Новости».

Он отметил, что сотрудники завода могут воспользоваться этой программой с 8 по 22 апреля 2019 года. Однако Сергеев уточнил, что профсоюз с таким размером компенсаций не согласен и будет настаивать на выплате сотрудникам по два годовых оклада при увольнении.

Напомним, 27 марта Ford объявил о закрытии заводов в России. Позже представители компании заявили, что направят на выплаты поставщикам и сотрудникам, попавшим под сокращение 200 млн долларов.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто виноват в уходе Ford из России.