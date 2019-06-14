Трамп отказался отправить в отставку нарушившую закон советницу

Президент США Дональд Трамп не стал отправлять в отставку своего старшего советника Келлиэнн Конуэй, которую ранее федеральный надзорный орган уличил в нарушении одного из американских законов.

«Я не собираюсь увольнять ее. Я считаю ее замечательным человеком», – сказал Трамп, положительно оценив профессиональные качества Конуэй, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Мне кажется, что ей пытаются отказать в праве на свободу слова», – заявил президент, уточнив, что не будет давать старшему советнику распоряжения умерить тон при общении со СМИ.

«Так это не работает», – заключил он.

Ранее американский независимый федеральный орган по осуществлению надзора порекомендовал Дональду Трампу немедленно отправить в отставку Келлиэнн Конуэй, так как она якобы неоднократно нарушила закон Хэтча. Согласно этому эакону госслужащим, за исключением президента, вице- президента и сотрудников администрации высокого ранга, запрещено высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

По данным ведомства, Конуэй оскорбляла кандидатов на пост главы государства от Демократической партии, выступая в качестве должностного лица во время телевизионных интервью и в социальных сетях.

Однако в Белом доме заявили, что выводы надзорного органа «глубоко ошибочны и нарушают ее конституционные права на свободу слова и соблюдение предусмотренных законом процедур».

Ранее Трамп объявил об отставке пресс-секретаря Белого дома.