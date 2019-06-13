Трамп объявил об очередной громкой отставке

Глава американского государства Дональд Трамп объявил, что очередной высокопоставленный член его администрации уходит в отставку.

Свой пост в конце июня покинет пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп сообщил в Twitter, что Сандерс вернется «домой» – в Арканзас. Он выразил надежду, что Сандерс будет «баллотироваться на пост губернатора» штата.