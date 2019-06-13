США ополчились на китайских онкологов

В США китайские исследователи в области онкологии становятся жертвами торговой войны Вашингтона и Пекина, сообщают информационные агентства.

Bloomberg пишет, что исследования рака становятся все более глобальными, ученые по всему миру сотрудничают для борьбы с заболеванием. Так, международное сотрудничество является неотъемлемой частью программы Moonshot Национального института онкологии США. Программа подчеркивает, что для нее нет границ.

«За исключением границ Китая», – пишет Bloomberg.

Указывается, что Сифэн Ву лишилась должности директора Центра общественного здравоохранения и трансляционной геномики при Техасском университете. Причем Сифэн Ву оказалась не единственной из китайских ученых в данной сфере, потерявшей работу в США за последнее время.

Bloomberg связывает это с желанием Белого дома противостоять влиянию Китая в исследовательских институтах США. Вашингтон пытается бороться с кражей интеллектуальной собственности, но при этом наносит удар по фундаментальной науке.

«В экономической холодной войне с Китаем все превращается в товар, включая поиск лекарства от рака», – пишет агентство, отмечая, что историкам предстоит разобраться, идет ли речь о борьбе против «алчности Китая» или об «опасном крене к паранойе и расовому профилированию».

Отмечается, что речь идет не только о работающих в США гражданах Китая, но и об «этнических китайских ученых, включая граждан США».

Напомним, обвинения в адрес Пекина в хищении американской интеллектуальной собственности стали одной из причин торговой войны США и Китая.