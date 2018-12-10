Названы уступки, на которые Китай согласился пойти в торговле с США

На полях саммита Группы двадцати в Аргентине Пекин и Вашингтон договорились о крупных закупках Китаем природного газа и соевых бобов в США, а также согласились снизить пошлины на импорт американских автомобилей, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания – американские и китайские должностные лица – сообщили, что Китай согласился объявить о планах закупки товаров и услуг в США в ближайшие недели, передает ТАСС.

По информации WSJ, выполнение перечисленных договоренностей не является необходимым условием для возобновления торговых переговоров США и Китая с целью заключения нового соглашения. Эти шаги должны ускорить и облегчить переговорный процесс, отмечает издание.

Газета также перечислила самые сложные вопросы в переговорах Китая и США: вопросы доступа американских компаний на внутренний рынок Китая, а также полный запрет на хищение интеллектуальной собственности и прекращение практики оказания давления на компании США с целью заставить их поделиться технологическими наработками как условие нормальной работы на территории КНР.

В воскресенье американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что если до 1 марта США и Китай не договорятся о торговой сделке, Вашингтон введет новые пошлины.

Отметим, что сразу после того, как Вашингтон и Пекин продвинулись в переговорах о торговле в ходе саммита «Большой двадцатки», в Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei.