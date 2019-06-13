Момент взрыва ракеты в аэропорту в Саудовской Аравии попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва баллистической ракеты, попавшей в здание Международного аэропорта города Абха в Саудовской Аравии.

Баллистическая ракета ударила по залу прибытия Международного аэропорта города Абха в Саудовской Аравии 12 июня. В результате взрыва пострадали 26 человек, передает «Рен ТВ».

По данным телеканала Al Arabiya, ракеты направили повстанцы-хуситы из Йемена.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии был атакован нефтепровод.