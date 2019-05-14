Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали дроны со взрывчаткой

Саудовская государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в один из трубопроводов на востоке страны в связи с атакой беспилотников со взрывчаткой, так как необходимо оценить ущерб и провести ремонт, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Aramco приостановила подачу нефти в трубопровод , чтобы провести оценку ущерба и починить станцию для возобновления работы трубопровода и подачи нефти в нормальном режиме», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

По его словам, это было «трусливое нападение», теракт и диверсия, которые направлены не только на королевство, но и в целом на безопасность путей доставки энергии и мировой экономики.

«(Инцидент) говорит о необходимости противостоять всем террористическим группировкам, устраивающим такие диверсии, включая хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном», – добавил он.

При этом нефтедобыча из-за атаки дронов на трубопровод, по словам аль-Фалиха, не прерывалась.

«Добыча сырой нефти и экспорт саудовской нефти и нефтепродуктов продолжается без перерыва», – сказал он.

Утром во вторник принадлежащий шиитским мятежникам из движения «Ансар Алла» (хуситы) телеканал «Аль-Масира» заявил, что беспилотники совершили серию атак с территории Йемена на объекты жизнеобеспечения в Саудовской Аравии.

Отметим, что на прошлой неделе произошло несколько взрывов на нефтяных танкерах в порту Фуджейра в ОАЭ. Инцидент признали «актом саботажа». Целью оказались саудовские нефтяные танкеры.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом загадочном происшествии.