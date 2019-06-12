Москалькова назвала применение силы полицией проявлением непрофессионализма

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что применение силы полицией свидетельствует о непрофессионализме.

«Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма», – сказала Москалькова, передает ТАСС.

Она отметила, что дело Ивана Голунова подняло вопрос о праве человека на защиту во время задержания: «Хочется, чтобы не только дело Ивана Голунова, но, чтобы все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, были защищены. Первый вопрос: право на защиту на этапе задержания».

Москалькова также подчеркнула, что ее роль в деле освобождения журналиста «была самая незначительная». «Основную роль сыграли институты гражданского общества и люди, которые вступились за поиск правды и справедливости. И вот это сыграло самую важную роль», – сказала она, уточнив, что власть услышала.

Омбудсмен рассказала, что на встрече с Владимиром Путиным (10 июня), когда она сообщила о деле Голунова, глава государства уже был проинформирован и знал детали: «Он знал, до этого выступил его советник Антон Кобяков и уже совершенно было понятно, что это дело было взято на контроль».

Москалькова уточнила, что необходимости докладывать отдельно о фактах применения силы при задержании Голунова не было, так как президенту было об этом известно. «И действительно, он к тому моменту уже дал все необходимые поручения», – сказала она.

Уполномоченный по правам человека прокомментировала дальнейшее развитие ситуации, а именно последствия по факту подброса наркотических средств.

«Я не знаю о факте подброса и я не знаю, умысел это или непрофессионализм, но совершенно очевидно, что Уголовный кодекс предусматривает за умышленную, фальсификацию доказательств, умышленное уголовное преследование наказание. Такой умысел должен быть доказан, установлен, и в соответствии с законом, реализован», – заключила она.

Напомним, журналиста Ивана Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. Сам Голунов не признал вины. 11 июня было принято решение прекратить уголовное преследование журналиста.

Газета ВЗГЛЯД писала, о феноменальности дела Голунова, из-за котрого зашла речь о смягчении 228-й «наркотической» статьи и о необходимости нового Уголовно-процессуального кодекса.