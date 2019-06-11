Дело Голунова окончилось неожиданно

Взгляд
11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
Разделы

Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

    Обсуждение: 5 комментариев

    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

      Перейти а раздел…

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Голунов не пойдет на марш в свою поддержку
            Колокольцев попросит Путина уволить полицейских начальников по делу ГолуноваТурция возмутилась резолюцией США по С-400Голунова отпустили из-под домашнего арестаУ берегов Крыма заметили дельфина-мутанта
            Зеленский уволил 15 губернаторовМИД раскритиковал Украину за планы воссоздать ядерное оружиеГлава МИД Швеции сравнил отношения с Россией с тангоВрачи выявили психическое расстройство у певицы Анны Плетневой
            Назван средний возраст вступления в брак в РоссииВ порту Петербурга обнаружена огромная партия кокаинаВидео уничтожения нового американского броневика советским пулеметомРектор МГУ назвал самые популярные факультеты вуза

            громкое дело


            Уголовное преследование Голунова решено прекратить

            невозможное импортозамещение


            Украина осталась без танков «Оплот» из-за российских комплектующих

            высокие технологии


            Касперская: Российская «Аврора» может стать альтернативой Android

            Видео

            задержание журналиста


            Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

            стройка века


            Железная дорога озолотит Крым

            сеть 5G


            Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

            неожиданное признание


            Как Украина обманывала Россию

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Читаем правильно


            Игорь Мальцев: «1984» – это не навсегда

            правильный пиар


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): О хороших делах надо рассказывать

            восток-запад


            Геворг Мирзаян: Россия и Китай – друзья поневоле

            на ваш взгляд


            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?

            Дело Голунова окончилось неожиданно

            С Ивана Голунова сняты все обвинения   11 июня 2019, 21:18
            Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
            Текст: Петр Акопов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Дело Ивана Голунова завершилось невероятно быстро. Еще в пятницу все обсуждали задержание журналиста, в субботу – его заключение под домашний арест. А во вторник министр внутренних дел заявляет о невиновности журналиста и снятии с него всех обвинений. Более того, речь может идти о смягчении 228-й «наркотической» статьи и о необходимости нового Уголовно-процессуального кодекса. Так в чем же феноменальность дела Голунова?

            Тема, которая пять дней возглавляла информационную повестку страны, закончилась неожиданным заявлением министра внутренних дел Владимира Колокольцева: 

            «По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты».

            Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет РФ – «для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина». А сами они на период проверки отстранены от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Колокольцев подал ходатайство Владимиру Путину об освобождении от должностей как начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова (чьи сотрудники и задержали Голунова), так и начальника столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

            То есть история с Голуновым, пятый день сотрясавшая не только журналистское сообщество, но и общественность, получила новый и очень правильный поворот. Теперь это не дело о наркоторговце-журналисте-расследователе, а дело о нарушениях, злоупотребления и преступлениях в самих антинаркотических структурах МВД. И в том, чтобы довести его до конца заинтересована и сама власть, и сама полиция. Это нужно, чтобы восстановить доверие к МВД, изрядно подпорченное в последние дни как справедливыми, так и несправедливыми упреками.

            Реформирование системы работы органов по наркопреступлениям назрело – ВЗГЛЯД писал об этом в понедельник. И история Голунова становится идеальным поводом для ее начала.

            При этом смешны попытки радикальных либеральных противников власти политизировать и приватизировать «дело Голунова».

            «Мы победили, это перелом в борьбе гражданского общества с властью, у силовиков отозвали лицензию на беспредел» - много подобного льется сейчас со страниц газет и соцсетей.

            Выдавать малочисленную, но голосистую часть российского общества, не пользующуюся не то что массовой, а хотя бы заметной поддержкой людей, за всё общественное мнение – примитивная и наглая манипуляция. В деле Голунова с самых первых часов возмущение высказывали самые разные люди. И если оппозиционеры делали упор на якобы имевшейся там политической составляющей, то подавляющее большинство просто высказывало недовольство работой полиции и указывало на явные странности в доказательствах вины журналиста.

            Либералы пытались оседлать общественное недовольство, но к их неудовольствию, к возмущению делом Голунова тут же присоединились как журналисты, так и не связанные с прессой люди вовсе не либеральных взглядов.

            Не потому, что им пришла «разнарядка из Кремля». Просто люди увидели как все нескладно в деле о наркоторговле. Шум, поднятый вокруг дела Голунова радикальными либералами, напротив, первое время, наверное, даже мешал некоторым государственникам присоединиться к требованиям объективного рассмотрения дела – нет ли тут какой-то провокации, «подставы»?

            И понятно, почему было так много  государственнически настроенных людей, выступавших за расследование всех нестыковок в деле Голунова. Ведь как раз они больше всех и заинтересованы в том, чтобы государство становилось сильнее, чтобы доверие общества к власти было настоящим, чтобы власть очищалась от преступников.

            Но и власть в этой ситуации повела себя максимально честно и – для государственного аппарата – быстро.

            Уже в пятницу, спустя несколько часов после того, как стало известно о задержании Голунова, его дело было взято под контроль столичных властей, потом отреагировали и федеральные структуры: от президентских советов по правам человека до различных чиновников и депутатов. Сам факт того, что суд в субботу отпустил Голунова под домашний арест, показывал, что у правоохранителей есть серьезные сомнения в чистоте дела. Но пока шло внутреннее расследование, они не комментировали происходящее.

            Уже в понедельник картина стала ясна и силовикам, и властям в целом: дело Голунова обсуждалось на встрече президента с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. А во вторник последовало и заявление Колокольцева.

            Обвинения в адрес власти из-за дела Голунова строились не только на якобы преследовании «борца с коррупцией», но и на том, что власть никогда не признает ошибки, «органы своих не сдают». Получилось ровно наоборот: власть не только быстро признала нарушения и готова расследовать преступление (подбрасывание наркотиков) в данном конкретном случае, но и думает об устранении системных проблем в работе полиции с делами по наркотикам.

            Выходит на первый план и более общая проблема содержания подозреваемых под арестом до суда. Да, в случае с Голуновым он проходил по «тяжелой статье». Но давно уже говорится о том, что по множеству преступлений, не связанных с угрозой жизни окружающим, подозреваемых вполне можно оставлять под домашним арестом или подпиской, не «закрывая» человека просто потому, что так проще получить от него показания.

            Понятно, что и в случае многих серьезных экономических преступлений, как и в делах о коррупции, касающихся крупных чиновников, отказаться от заключения в СИЗО будет сложно – подозреваемый может и сбежать, и оказывать давление на свидетелей. Но в целом реформа УПК назрела. И дело Голунова и здесь стало мощным катализатором.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............