Колокольцев попросит Путина уволить двух полицейских начальников из-за дела Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», – приводятся слова Колокольцева на сайте МВД.

Он отметил, что «независимо от профессиональной принадлежности» права гражданина должны быть защищены.

По словам министра, задержавшие Голунова сотрудники полиции отстранены от обязанностей на период внутренней проверки.

Материалы внутреннего расследования по занимавшимся «делом Голунова» полицейским направлены из подразделения собственной безопасности МВД России в Следственный комитет.

Колокольцев перед этим сообщил, что уголовное преследование журналиста «Медузы» прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Его освободят из-под домашнего ареста 11 июня.

Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. Он не признал вины.

Дело вызвало серьезный резонанс в обществе, было запланировано несколько акций в поддержку журналиста.