На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек

На изъятых у журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова пакетах с наркотиками найдены образцы ДНК нескольких человек, сообщили в главном управлении МВД по Москве.

В ведомстве сообщили, что итоги экспертиза образцов ДНР, связанные с делом Голунова, завершится во вторник, ее итоги будут опубликованы, передает ТАСС.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Журналист не признает своей вины.

Как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России.