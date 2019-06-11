Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль заявила, что Москва якобы лишает Украину доступа к нефти и газу в Черном море, и потребовала разрешить ей добычу.

Она заявила, что Москва с весны 2014 добыла в акватории Черного моря «более 9 млрд кубометров природного газа», передает РИА «Новости».

«Между тем наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем – от 5 до 6 млрд кубометров в год – мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море», – заявила она.

Также представитель Киева заявила, что украинская сторона отвергает возражения России о юрисдикции Международного суда. Она назвала Керченский пролив международным, а суверенитет Украины в Крыму «не подлежащим сомнениям».

Накануне представитель России заявил, что претензии Киева относительно прав в Черном, Азовском море и Керченском проливе не подпадают под юрисдикцию международного арбитража в Гааге и должны быть отклонены.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.