Треть техники МЧС оказалась устаревшей

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс, поэтому техническая оснащенность подразделений МЧС составляет менее 60%.

«Продолжающееся с 2012 г. ежегодное сокращение лимитов на материально-техническое оснащение МЧС России привело к тому, что на сегодняшний день почти треть пожарно- спасательной техники выработала свой ресурс и требует замены. Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то обеспеченность боевых подразделений составляет 58%», – сказал Зиничев, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

Министр пояснил, что потребность в современных образцах пожарно-спасательной техники составляет более 18 тыс. единиц, тогда как в 2019 году планируется выделить всего около 400 единиц, что «не перекрывает даже естественную убыль» – 1,5 тыс. единиц в год.

Кроме того, подлежит замене половина всей боевой экипировки пожарных и пожарно-технического вооружения. Зиничев также отметил нехватку численности авиационного парка МЧС, чтобы «обеспечить прикрытие всех регионов страны».

«Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах и необходимость организации дежурства хотя бы по одному вертолету в каждом субъекте Российской Федерации», – сказал он, отметив, что из-за трехкратного снижения объемов финансирования плановые ремонты вертолетов в 2017 – 2018 годах не проводились, поэтому поддержание летной годности осуществлялось за счет использования запасов исправных агрегатов.

Глава ведомства также прокомментировал ситуацию с зонами прикрытия пожарными подразделениями МЧС. «12% населенных пунктов страны с населением в 3 млн человек находятся вне зон прикрытия пожарными подразделениями», – сказал он, уточнив, что сейчас территориальными подразделениями различных видов пожарной охраны прикрыто около 139 тыс. населенных пунктов с численностью 144 млн человек.

«При этом подразделения всех видов пожарной охраны дислоцированы только в 10% населенных пунктов. Около 80% не имеют собственной пожарной охраны, но находятся в зоне прикрытия», – добавил министр.

Ранее Зиничев на учениях по борьбе с пожарами потребовал обратить внимание на объекты культурного наследия.