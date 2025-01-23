Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
Челябинский суд взыскал почти 20 млрд рублей с экс-владельцев «Макфы»
Суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 19,7 млрд с владельцев «Макфы»
Центральный районный суд Челябинска постановил взыскать с бывших владельцев компании «Макфа» более 19,7 млрд рублей, включая дивиденды и займы, полученные с 2002 по 2024 год.
Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры по делу о взыскании средств с бывших владельцев компании «Макфа», передает ТАСС. По решению суда, с 14 ответчиков солидарно взыскано более 19,7 млрд рублей, а также государственная пошлина в размере 900 тыс. рублей.
Адвокат Игорь Трунов уточнил, что в пользу Российской Федерации также были взысканы 100% долей Мишкинского комбината. По его словам, решение суда подлежит немедленному исполнению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно иску, суммы включают в себя дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные с 2002 по 2024 год. Суд постановил, что все ответчики несут солидарную ответственность за возврат данных средств.