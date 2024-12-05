Претензии к экс-владельцам «Макфы» выросли на полтора млрд рублей

Сумма иска к экс-владельцам «Макфы» выросла на 1,56 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Генеральная прокуратура РФ представила в Центральный районный суд Челябинска уточненное исковое заявление, сообщает ТАСС. Обновленная сумма требований составляет 19,7 млрд рублей. По словам адвоката Игоря Трунова, иск касается изъятия дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год.

По делу начались судебные разбирательства, однако заседание 5 декабря было закрыто для прессы. Представитель прокуратуры обосновал это тем, что в процессе будут предоставлены материалы уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которые не подлежат разглашению.

Следующее заседание назначено на 12 декабря в 08.00 мск. Известно, что в рамках этого дела обсуждаются финансовые операции, связанные с бывшими владельцами компании «Макфа». Представители обеих сторон продолжают подготовку к предстоящему слушанию.

Напомним, в начале мая Центральный райсуд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также ряда физических лиц.