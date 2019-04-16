Глава МЧС потребовал обратить внимание на объекты культурного наследия

Глава МЧС России Евгений Зиничев на фоне пожара в соборе Парижской Богоматери во французской столице потребовал уделить дополнительное внимание объектам культурного наследия в России.

«Прошу уделить дополнительное внимание к объектам культурного наследия. Перед пожарами все равны», – сказал он, открывая во вторник учения по борьбе с пожарами и паводками, передает ТАСС.

Тем временем профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС, автор нескольких книг по теории расследования пожаров Сергей Назаров рассказал, что за пожарной безопасностью подобных по значимости зданий в России следят очень строго.

«В России все такие здания находятся в ведении специализированной пожарной охраны. Взять тот же храм Христа Спасителя: у него есть своя пожарная часть, которая занимается профилактической работой. Для того, чтобы в случае пожара были правильно эвакуированы посетители, соблюдались все регламенты, там предусмотрен целый комплекс вопросов. На пожар во все подобные культовые сооружения пожарные выезжают по повышенному номеру сложности», – сказал он.

В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что российские специалисты готовы принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

«Это огромная трагедия не только для французов, но для всего человечества. Президент Эммануэль Макрон сказал, что французы обратятся ко всем ярким мастерам, которые живут за приделами Франции, и, конечно, российские специалисты готовы принять участие в восстановлении собора, но надо понять, какая именно помощь нужна французам», – сказал РИА «Новости» Швыдкой.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов сообщил, что в России может быть организован сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери.

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Зарубежные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.