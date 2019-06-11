В Генпрокуратуре объяснили рост числа преступлений

В России количество краж выросло на 4% в 2019 году, рост числа краж повысил статистику учтенных преступлений, сообщили в Генеральной прокуратуре.

С января по апрель 2019 года было зарегистрировано 666 тыс. 961 преступление, это на 19 тыс. 543 преступления больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост 3%), пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Рост преступлений зафиксирован в 57 регионах, снижение – в 28. Свыше трети всех зарегистрированных преступлений (39%) – это хищения, совершенные путем краж (230 тыс. 190 зафиксированных случаев).

Ведомство добавило, что по другим видам преступлений наблюдается сокращение.

«Количество лиц, здоровью которых в результате преступлений причинен тяжкий вред, уменьшилось на 2,3% (13,1 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 1,3 % (8,7 тыс.)», – сообщили в Генпрокуратре.

Снизилось число присвоений и растрат (на 0,2%), грабежей (на 6,8%), разбоев, (на 8,1%), число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (на 1,9%). На 44,6% сократилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Количество преступлений экономической направленности снизилось на 3% (до 47 тыс.), но при этом на 2,8% выросло число преступлений коррупционной направленности.

На 55,2% выросло число преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (свыше 77 тысяч).

На 25% снизился ущерб от преступлений, он составил 232 млрд 517 млн рублей. Больше половины раскрытых преступлений были совершены лицами, которые ранее уже совершали преступления. 30,7% преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения, на 8,1% снизилась преступность среди несовершеннолетних.

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году в период с января по апрель было зарегистрировано 647 тыс. 418 преступлений, из них число преступлений особой тяжести – 39,6 тыс., прирост экономических преступлений к аналогичному периоду 2017 года составил 5,7%

В мае в МВД сообщили, что самыми распространенными преступлениями в России за три месяца 2019 года были кражи и мошенничества. Также в ведомстве отметили рост числа преступлений, связанных со взяточничеством в 2018 году.