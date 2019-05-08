Названы самые распространенные виды преступлений в России

Кражи и мошенничество стали самыми распространенными противоправными действиями в России за первые три месяца 2019 года, сообщили в МВД.

По данным отчета МВД России «Состояние преступности в России за январь – март 2019 года», 33,7% из всех совершенных преступлений –это кражи, 12,7% – мошенничество. Однако отмечается, что за первые три месяца этого года россияне меньше хулиганили – 0,1%, занимались взяточничеством – 0,9%, нарушали ПДД – 1%. В документе представлены данные и по убийствам, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованиям – 1,8% от общего числа, грабеж и разбой – 2,7%, передает РИА «Новости».

«Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем – мартом 2018 года сократилось на 0,6% и составило 7,8 тыс., а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств увеличилось на 14,3% (295 фактов)», – сказано в отчете.

В МВД также рассказали, что за начало года в результате преступлений погибло 6,7 тыс. человек, а 9,9 причинен тяжкий вред. Отмечается, что доля тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных выросла с 23,3% в январе – марте 2018 года до 25,9%.

Ведомство оценило и ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным дела, он составил 111,6 млрд рублей, что на 58,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.

«По сравнению с январем-мартом 2018 года на 2,3% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 37,3 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,6%», – указали в МВД, уточнив, что материальный ущерб от таких преступлений составил 80,1 миллиарда рублей.

В отчете указывается, что за три месяца 2019 года в России зарегистрировано 679 заведомо ложных сообщений об акте терроризма, что на 17,5% больше, чем в прошлом году. Раскрыть удалось 191 из них.

Ранее сообщалось, что МВД России готовит «целый ряд очень серьезных и жестких предложений», которые позволят снизить смертность на дорогах.