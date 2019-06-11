В России прокомментировали сообщения о переходе Huawei с Android на «Аврору»

В Ростелекоме прокомментировали информацию о возможном переходе китайской компании Huawei, потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, на российскую мобильную операционную систему (ОС) «Аврора».

В Ростелекоме заявили, что не получали предложений об использовании его мобильной ОС «Аврора» (ранее – Sailfish) на смартфонах Huawei, но отметили готовность к сотрудничеству, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития, связи и информации России Константин Носков и глава Huawei Го Пин обсудили возможность использования на смартфонах Huawei ОС «Аврора».