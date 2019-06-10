Появились сведения о намерении Huawei заменить Android на российскую систему

Китайской Huawei, потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может перейти на российскую мобильную операционную систему «Аврора», сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Аврора», которая создана на базе финской Sailfish, принадлежит «Ростелекому» и российскому бизнесмену Григорию Березкину. По данным источников, перед ПМЭФ главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на эту ОС, сообщает The Bell.

Еще один источник утверждает, что тема поднималась и на встречах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Переговоры якобы касались установки на различные типы устройств китайской компании операционной системы «Аврора». Один из источников утверждает, что Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй».

Еще одна тема обсуждения – локализация производства в России части устройств Huawei.

В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что не слышали о переговорах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о запрете использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах Huawei, а также о перспективах российской «Авроры» в этой ситуации.